Inhaltsstoffe geprüft Stiftung Warentest: Jedes dritte Produkt zur Lippenpflege ist bedenklich

Die Stiftung Warentest wollte genau wissen, was eigentlich drin ist in Lippenpflegestiften und -cremes. Die Ergebnisse haben sich in den letzten Jahren verbessert, aber viele Produkte fallen trotzdem durch.

28.09.2023, 15:08 Uhr

Von Robert Märländer Redakteur Online