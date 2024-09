Aktueller Testbericht 2024 Matratzen bei Stiftung Warentest: Neuer günstiger Allrounder

Besonders überzeugend war die Matratze in den Kategorien Haltbarkeit, Bezug sowie Gesundheit und Umwelt – und das für nur 199 Euro. In Bezug auf die Liegeeigenschaften zeigt der Test, dass die Matratze alle Körpertypen in sowohl in Rücken- als auch in Seitenlage gut abstützt. Damit reiht sie sich als einzige der elf Neuen in die Gruppe der Allrounder ein.