Tipps von Stiftung Warentest So findet man die passende Sonnencreme

Der Lichtschutzfaktor (LSF) ist dasselbe wie der Sonnenschutzfaktor (SPF). Er gibt laut Stiftung Warentest an, ungefähr wie viel Mal länger als ohne Sonnenschutz man eingecremt in der Sonne sein kann, ohne einen Sonnenbrand zu bekommen. Je höher die LSF-Zahl, desto länger hält der Schutz. Lichtschutzfaktor 50 bedeutet also, man kann theoretisch 50 mal länger in der Sonne bleiben als ganz ohne Sonnencreme.