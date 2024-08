Testbericht 2024 Stiftung Warentest findet gute Soundbars schon ab 250 Euro

Eine Soundbar ist ein einfacher, länglicher Lautsprecher, der den Klang des Fernsehers deutlich verbessert. Viele Fernseher haben eher schwache Lautsprecher, aber mit einer Soundbar klingt alles viel klarer und kräftiger. Es gibt verschiedene Typen: Einfache Soundbars haben zwei Lautsprecher für links und rechts, was den Ton direkt verbessert. Modelle mit einem zusätzlichen Subwoofer, er verstärkt Töne in tieferen Frequenzen, sorgen für satte Bässe. Es gibt auch Soundbars, die den Klang so verteilen, dass er von allen Seiten kommt – wie ein Kinoerlebnis zu Hause. Manche Soundbars haben Sprachsteuerung, mit der Sie nicht nur den Fernseher, sondern auch andere smarte Geräte bedienen können.