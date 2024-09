Testbericht 2024 Staubsauger mit und ohne Beutel – die besten Modelle im Vergleich

Staubsauger mit Beutel haben den Vorteil, dass der Schmutz sicher im Beutel gesammelt wird, was besonders für Allergiker ideal ist. Beim Wechseln wird kaum Staub aufgewirbelt, der wieder zu Niesanfällen, laufenden Nasen oder tränenden Augen führt. Diese Geräte sind oft einfacher in der Handhabung, da sie weniger Wartung erfordern. Der Nachteil besteht darin, dass man regelmäßig neue Beutel kaufen muss, was zusätzliche Kosten verursacht.