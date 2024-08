Stiftung Warentest 2024 Diese Trekking-E-Bikes überzeugen im Test

E-Bikes sind mittlerweile nicht nur ein beliebtes Fortbewegungsmittel in der Stadt, sondern auch für größere Touren. Stiftung Warentest hat elf Trekking-Pedelecs unter die Lupe genommen. Wer an der Spitze liegt und welches Modell unter den gut bewerteten am günstigsten ist.

05.08.2024 , 12:18 Uhr

Unterwegs mit einem Trekking-Pedelec? Das sieht man immer öfter. Stiftung Warentest hat elf Modelle untersucht. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Sauer

Von Luna-Chloe Alsfasser