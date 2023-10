Stiftung Warentest Diese Marke liegt im Orangensaft-Test ganz vorne und ganz hinten

Der süße, verlockende Geschmack frischer Früchte, der Erinnerungen an Sommer und Urlaub mit sich bringt – für viele gehört ein Glas kalter Orangensaft zum Start in den Tag. Ärgerlich, wenn es dann nicht schmeckt und so gleich morgens die Laune verdorben wird. Damit Verbraucher dem aus dem Weg gehen können, hat Stiftung Warentest aktuell 26 Säfte unter anderem auf ihren Geschmack überprüft.