Testbericht von 2023 Stiftung Warentest prüft Fernseher: Groß, gut und günstig – das geht

Wer einen Fernseher mit 65 Zoll haben will, muss dann schon mindestens 1010 Euro bezahlen, um ein Gerät mit dem Testergebnis „Gut“ zu bekommen – zumindest, was die 17 getesteten Modelle angeht. Generell müsse man in dieser Größenkategorie bei Preisen bis zu 1500 Euro mit leichten Nachteilen rechnen, schreibt Stiftung Warentest. So liefere zum Beispiel keiner der geprüften 65-Zoll-Fernseher ein sehr gutes Bild.