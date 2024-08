Testbericht von 2023 Ab 12 Euro: Stiftung Warentest bewertet diese günstigen Zahnbürsten gut

Die Zahnbürste von Budni überzeugte besonders in der Haltbarkeit, wo sie die Spitzennote 1,0 bekam. Auch in der Zahnreinigung überzeugte sie mit einer Bewertung von 1,6, was sie zur besten in dieser Kategorie im Test macht. Allerdings schnitt sie in der Handhabung (2,6) und bei den Umwelteigenschaften (3,0) etwas schlechter ab.