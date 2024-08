Testbericht 2024 Gute Laptops bis 800 Euro: Das sind die Sieger bei Stiftung Warentest

In einem aktuellen Vergleich hat Stiftung Warentest 17 Laptop-Modelle unter die Lupe genommen. Dabei zeigt sich erneut: Qualität muss nicht teuer sein. Die Testergebnisse beweisen, dass leistungsstarke und zuverlässige Laptops schon für bis zu 800 Euro erhältlich sind. In diesem Artikel stellen wir Ihnen die besten Geräte vor, die im Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen konnten. So viel Laptop können Sie für Ihr Geld bekommen, ohne Abstriche bei der Qualität machen zu müssen.