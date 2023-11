Testbericht von 2023 Stiftung Warentest prüft Kaffeevollautomaten – bei zwei Geräten landet ein Schadstoff in der Tasse

Zurück zu den Schadstoffen. In dieser Kategorie sind zwei Modelle des Herstellers Krups negativ aufgefallen: Evidence One EA895N und Evidence Plus EA8948. Nach dem Entkalken hat Stiftung Warentest bei ihnen im Kaffee Nickel oberhalb des Grenzwerts der Trinkwasserverordnung gefunden. Da die Belastung jedoch unter dem Richtwert des Europarats liegt, gab es in der Kategorie noch die Einzelnote „Ausreichend“. Nickel kann laut Stiftung Warentest Krebs erzeugen und bei Allergikern zu Hautreaktionen führen.