Ernüchternde Bewertung Stiftung Warentest testet große Optiker – keiner passt Brillengestell richtig an

Millionen Menschen in Deutschland tragen eine Brille. Was Stiftung Warentest nun ermittelt hat, lässt daran zweifeln, ob bei all diesen Menschen die Brille auch wirklich passt. Die Tester haben sich sechs Augenoptiker-Ketten vorgenommen und genau geprüft, wie gut Brillen und Beratung sind. Überprüft wurden die zuletzt umsatzstärksten Ketten (gemessen am Jahr 2021): Fielmann, Apollo, brillen.de, Mister Spex, Eyes + More und Pro Optik.