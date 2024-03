Test von 2024 So schlagen sich Kokosbriketts für den Grill im Vergleich zu Holzkohle

Was ist denn nun eigentlich der Unterschied zwischen Kohle und Briketts? Stiftung Warentest erklärt: Holzkohle glüht in der Regel schneller und heißer als Briketts. Dafür halten Briketts in der Regel die Temperatur lange. Soll das Essen schnell auf den Tisch kommen, eignet sich laut Testbericht also eher Kohle, für eine längere Grillparty eher Briketts.