Testbericht Stiftung Warentest bewertet: Diese Geschirrspüler sind die Spitzenreiter 2024

Stiftung Warentest hat 18 Geschirrspülmaschinen getestet, um einen Testsieger zu ermitteln. Die Tests wurden in verschiedenen Programmen gemäß der Norm DIN EN 60436 durchgeführt. Um ein realistisches Ergebnis zu erzielen, verwendete Stiftung Warentest gängige Geschirrspülmittel. Die Maschinen wurden Alltagsgetreu mit diversem Haushaltsgeschirr beladen, zum Beispiel Töpfe, Teller, Gläser, etc. Auch Kunststoffteile wurden in die Geschirrspülmaschinen eingeräumt. Bewertet wurden dann Reinigungs- sowie Trocknungsleistung dreißig Minuten nach Ende des Spülgangs.