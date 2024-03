Testbericht von 2024 Von „ranzig“ bis „schlammig“: Olivenöle enttäuschen bei Stiftung Warentest

Auch in anderen Bereichen zeigen sich laut Testbericht an den Olivenölen mögliche Folgen des Klimawandels. So könne Klimastress auch die Gehalte von Polyphenolen senken (gesundheitsförderliche Pflanzenstoffe). Im Vergleich zum Test im Jahr 2022 fanden die Tester laut Stiftung Warentest im Schnitt ein Sechstel weniger Polyphenole in den Ölen.