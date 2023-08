Mogelpackung Stiftung Warentest deckt Trickserei auf – 127 Prozent teurer durch neue Verpackung

Stiftung Warentest hat sich zusammen mit der Verbraucherzentrale Hamburg angesehen, welche Packungen in letzter Zeit besonders geschrumpft sind. Es kam so einiges zusammen in einer Produktpalette von Nahrungsmitteln über Waschmittel bis hin zu Körperpflege. Hier sind einzelne Beispiele, bei denen der Preisanstieg besonders hoch war.