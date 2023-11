Testbericht von 2023 Butter im Test: Teures Produkt ist gleich aus mehreren Gründen der Verlierer

Getestet wurden 18 mildgesäuerte Butter-Produkte, sechs aus Süßrahm und sechs aus Sauerrahm. Stiftung Warentest hat sie in mehreren Bereichen untersucht. Am meisten fließt das Sensorische Urteil in die Bewertung ein. Dabei beurteilten geschulte Prüfer am Mindesthaltbarkeitsdatum oder bis zu zwei Tage davor Aussehen, Textur, Geruch, Geschmack und Mundgefühl der Produkte.