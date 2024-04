Testbericht von 2024 Konservendosen bei Stiftung Warentest: Fast alle enthalten Schadstoff

Ob Suppe, Eintopf oder Gemüse: Essen aus Konservendosen gibt es in allen möglichen Formen und spart oft Zeit in der Küche. Wenn es nach Stiftung Warentest geht, sollten Verbraucher aber trotzdem nicht so viel Dosenware essen. Denn in einem aktuellen Test hat die Stiftung nachgewiesen, dass in 51 von 58 untersuchten Konservendosen der Schadstoff Bisphenol A – kurz BPA – steckt.