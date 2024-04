Testbericht von 2024 Mehrere Hundert Euro sparen: So günstig kann sehr gutes Katzenfutter sein

„Miau“: Wenn die Katze sich zu Wort meldet, kann das viel heißen. „Gib mir Aufmerksamkeit“, „lass mich in Ruhe“, „lass mich raus“, „lass mich rein“ – oder „ich hab‘ Hunger“. Für letzteres Abhilfe zu schaffen, ist bei manchen Feinschmecker-Fellnasen gar nicht mal so einfach. Und auch gar nicht mal so billig. Stiftung Warentest macht die Modellrechnung auf, dass eine Tagesration Nassfutter im Mittel 1,58 Euro kostet, was für eine „typische, vier Kilo schwere Katze“ rund 577 Euro im Jahr bedeutet.