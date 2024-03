Testbericht von 2024 Fischstäbchen bei Stiftung Warentest: Viele sind „deutlich schadstoffbelastet“

In zwei Produkten hat Stiftung Warentest mehr als doppelt so viele 3-MCPD-Ester gefunden wie für die eingesetzten Öle in der EU erlaubt. Bedeutet: Note „Mangelhaft“ in der Kategorie Schadstoffe. Bei neun weiteren Produkten wird der Grenzwert dem Testbericht zufolge ebenfalls überschritten, jedoch nicht so stark – ergibt ein „Ausreichend“ bei den Schadstoffen.