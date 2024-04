Aktueller Testbericht Kindersitz fliegt durchs Auto – Stiftung Warentest deckt lebensgefährliche Schwäche auf

Das Testurteil wird sofort verständlich, wenn man sieht, was eigentlich geschehen ist. Der Kindersitz Viaggio Twist wird mit einem sogenannten Isofix-System im Auto befestigt. Dieses System wird für viele Kindersitze verwendet. Doch in diesem Fall kam es zum schlimmsten Ergebnis. Beim Einbau entgegen der Fahrtrichtung löste sich der Stützfuß des Sitzes von der Basis, so dass der Sitz sich komplett gelöst hat. Das Kind wäre also mitsamt dem Kindersitz durchs Auto geflogen.