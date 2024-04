Testbericht von 2024 Balkonkraftwerke: Dieses Teil kann Probleme machen

Wäsche aufhängen, draußen essen, Pflanzen großziehen – ein Balkon hat viele Vorteile. In so manchem Haushalt erfüllt er mittlerweile auch die Aufgabe, ein Ort der Stromerzeugung zu sein. Denn Balkonkraftwerke, also kleine Solaranlagen für den Balkon, verbreiten sich immer mehr.