Stiftung Warentest untersucht Diäten Erfolgreich abnehmen – warum dabei ein Blick ans Mittelmeer hilft

Das Ergebnis: Fünf der fünfzehn Konzepte kann Stiftung Warentest zum Abnehmen empfehlen. Darunter ist unter anderem eine Ernährungsweise, die an Urlaub und leichte Tage in der Sonne erinnert: die mediterrane Ernährung, die – wie der Name schon sagt – aus dem Mittelmeerraum kommt.