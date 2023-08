Heizen Stiftung Warentest prüft Smart-Thermostate: Im Ernstfall wären Leitungen geplatzt

In einem aktuellen Testbericht vergleicht Stiftung Warentest, was Thermostate können. In einem Fall gab es ein schwerwiegendes Problem. Kundenfreundlich gestaltet sind die anderen Systeme aber meist auch nicht.

31.08.2023, 13:41 Uhr

Statt den Heizkörper per Hand aufzudrehen, kann man auch auf digitale Lösungen setzen. Die Bedienung ist aber nicht unbedingt einfach, wie Stiftung Warentest herausgefunden hat. Foto: dpa-tmn/Fabian Sommer

Von Robert Märländer Redakteur Online