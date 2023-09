Heizen Neue Wärmepumpe? Stiftung Warentest zeigt, wo ein Klima-Risiko lauert

Im Normalbetrieb und bei korrekter Entsorgung von Altgeräten sollte keines der Kältemittel jemals in die Umwelt entweichen. Stiftung Warentest rechnet allerdings vor, was passiert, falls es doch einmal geschieht. Propan hat demnach nur die dreifache Treibhauswirkung von CO2. Falls es aus dem Gerät entweicht, sind die Auswirkungen angesichts der Menge gering. Das Kältemittel R32 hat hingegen die 675-fache Treibhauswirkung. Würde die volle Menge aus dem Daikin-Gerät entweichen, hätte das ungefähr die Treibhauswirkung, die eine durchschnittliche Person in Deutschland pro Jahr fürs Heizen verursacht.