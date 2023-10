Testbericht von 2023 Waschmaschinen im Test – dieses Modell schneidet am schlechtesten ab

Auch einige Maschinen anderer Marken schneiden in den verschiedenen Bereichen laut Testbericht nicht so gut ab. Auffällig ist: Die vier Modelle, die mit der Note „Befriedigend“ auf den hinteren Plätzen des Tests gelandet sind, sind die günstigsten. Ihr mittlerer Onlinepreis liegt laut Stiftung Warentest bei unter 500 Euro, die Maschine von Sharp kostet demnach mit 405 Euro am wenigsten. Die anderen sechs getesteten Waschmaschinen, die die Note „Gut“ erhalten, liegen preislich laut Stiftung Warentest zwischen 510 Euro und 760 Euro.