Stiftung Warentest hilft Welcher Grill ist der beste für mich? Wahl zwischen Gas, Elektro und Kohle

Trotz allem bietet der Gasgrill nicht nur Vorteile. Die beliebte Rauchnote die vor allem beim Kohlegrill besondere Würze verursacht, geht hier verloren. Das betonen sowohl Stiftung Warentest wie auch der Feinschmecker. Das Magazin gibt an dieser Stelle jedoch folgenden Tipp für mehr Genuss: angefeuchtete Holzchips, umhüllt von Alufolie mit einigen Löchern darin, einfach mit auf den Grill legen. Es ist zwar kein Vergleich zum Grillen mit Holzkohle, jedoch kommt man dem Raucharoma so ein kleines Stück näher. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass Gasgrills häufig in mehreren Einzelteilen geliefert werden. Sie erfordern beim Aufbauen ein wenig handwerkliches Geschick. Negativ bewerten die Tester auch die fehlende Flexibilität der Grills. Einfach mal in der Natur oder gegebenenfalls am See mit der Familie zu grillen, ist meistens nicht möglich.