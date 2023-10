Testurteil Stiftung Warentest bewertet Wurst für Kinder und hat danach eine klare Empfehlung

Dieses Mal wollte Stiftung Warentest genau wissen, was in der Wurst steckt. Genau gesagt geht es im Test um die Sorten, die man wahlweise als Schinkenwurst oder Lyoner bezeichnet. Eine Brühwurst, die oft auf dem Brot landet. Im Test ging es auch speziell um Wurstaufschnitt für Kinder. Man kennt die verschiedenen Sorten, bei denen oft nicht nur die Verpackung schön bunt ist. Auch die Wurst selbst ist in vielen Fällen mit einem Motiv versehen, das Kinder ansprechen soll. Ob solche „Kinderwurst“ auch wirklich ein gutes Produkt für Kinder ist, hat Stiftung Warentest gesondert geprüft.