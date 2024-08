Sichtbarer Unterschied Von Supermond bis Kornmond: Darum hat der September-Vollmond so viele Namen

Neben dem Erntemond ist dieser Vollmond auch als „Kornmond“ oder „Maismond“ bekannt. Diese Bezeichnungen haben ihren Ursprung ebenfalls in der Landwirtschaft. Der „Kornmond“ bezieht sich auf die Zeit, in der das Korn geerntet wurde. In den europäischen Kulturen ist der September-Vollmond also der Höhepunkt der Getreideernte.

Der „Maismond“ ist eine Bezeichnung, die vor allem bei den indigenen Völkern aus Nordamerika verwendet wurde. Dieser Name bezieht sich, ähnlich wie beim „Kornmond“, auf die Maisernte, die zu dieser Jahreszeit vollzogen wurde. Mais war und ist ein Grundnahrungsmittel und wird im September geerntet. Die beiden Namen gehen also zurück auf die Zeit, in der die Vorratslager für die kommenden Monate vorbereitet wurden.