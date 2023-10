Goldfische und Co. Ab ins Haus? So kommen Teichfische gut durch den Winter

Gleiches gilt auch für Medaka, Wimpelkarpfen und andere Fischarten, die grundsätzlich nicht draußen überwintern können. In der kalten Jahreszeit bringt man sie am besten in einem Aquarium an einem ruhigen und dämmerigen Ort unter. Gibt man in dieses eine Mischung aus Teich- und Frischwasser, hilft das den Fischen bei der Eingewöhnung. Die Temperatur des Wassers muss ständig über dem Gefrierpunkt liegen, am besten bei vier Grad. Acht bis zehn Grad sollte sie nicht übersteigen, sonst werden die Fische zu aktiv und verbrauchen zu viel Energie.