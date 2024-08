Raubtiere in Skandinavien Bärenjagd in Schweden beginnt

Trotz Kritik von Tierschützern beginnt in Schweden die jährliche Bärenjagd. Von Mittwoch an und bis zum 15. Oktober sind in verschiedenen Verwaltungsgebieten insgesamt 486 Bären zum Abschuss freigegeben, wie die schwedische Umweltschutzbehörde Naturvårdsverket mitteilte. Im Vorjahr durften 649 Exemplare getötet werden. Für die lizenzierte Jagd der Braunbären gelten wie für diejenige auf andere Raubtiere in dem skandinavischen Land strikte Auflagen.