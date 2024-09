Im Wald Begegnung mit Wildschwein: Wie verhält man sich?

Nähert sich das Wildschwein, macht man sich groß und macht Geräusche. Man kann zum Beispiel in die Hände klatschen oder laut rufen. Das verscheucht das Tier in der Regel. Noch ein Tipp: Aus Rücksicht vor den Wildtieren sollte man nur tagsüber in den Wald gehen. „In der Morgen- und Abenddämmerung und vor allem während der Nacht suchen die Tiere jetzt nach Eicheln und Bucheckern, um sich vor dem Winter satt zu fressen.“