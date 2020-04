Amsel, Drossel oder Meise? : Bei der Stunde der Gartenvögel mitzählen

Berlin Gibt es mehr oder weniger Vögel? Und vor allem: Wie viele Blaumeisen gibt es nach dem Massensterben der Vogelart in welcher Region? Antworten darauf soll die Stunde der Gartenvögel bringen.

Wie sich das in den Bestandstrends der Blaumeisen in den besonders betroffenen Gebieten widerspiegelt, sollen die Ergebnisse der bevorstehenden Gartenvögelzählung zeigen.

Die Beobachtungen können am besten online unter stundedergartenvögel.de gemeldet werden, aber auch per Post oder Telefon – die kostenlose Rufnummer am 9. Mai von 10.00 bis 18.00 Uhr lautet 0800/115 7 115. Gemeldet werden kann auch mit der kostenlosen NABU-App Vogelwelt, erhältlich unter www.NABU.de/vogelwelt . Meldeschluss ist der 18. Mai.