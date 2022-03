Wildbienenprojekt : Berliner Wildblumenwiesen dienen dem Artenschutz

Berlin Aus einem raspelkurz gemähten Rasen wird eine Wildblumenwiese. Diesen Wandel konnte man in Berlin in letzter Zeit des Öfteren beobachten. Mit den neu geschaffenen Biotopen konnte erstaunliches erreicht werden.

Nach einer Projektbilanz der Deutschen Wildtier Stiftung schützen in Großstädten wie Berlin angelegte Blühflächen erfolgreich Bienen und auch andere Insekten.

In der Bundeshauptstadt seien auf zehn ausgewerteten Blühflächen, die die Stiftung zusammen mit dem Berliner Senat in den letzten fünf Jahren angelegt habe, 103 unterschiedliche Wildbienenarten gefunden worden, teilte die Stiftung am Dienstag mit.