Hol den Teddy! : Beschäftigungs-Tipps für Tiere in der Home-Zeit

Hamburg Kann ihr Hund „Sitz und „Komm“? Falls nicht, ist jetzt die ideale Zeit, um gängige Kommandos zu lernen oder aufzufrischen. Auch Katzen und Kleintiere freuen sich über eine Extra-Portion Spiel.

Herrchen und Frauchen können mit ihren Hunden zum Beispiel Namen trainieren. „Man benutzt immer wieder das gleiche Wort für ein bestimmtes Objekt“, erklärt Sarah Ross von der Tierschutzorganisation Vier Pfoten . Am besten nimmt man sich verschiedene Gegenstände, die unterschiedlich aussehen und verschiedene Farben haben, also etwa einen Bären, der „Teddy“ heißt, einen Ball und einen Knochen.

Astrid Behr, Sprecherin des Bundesverbands Praktizierender Tierärzte, schlägt vor, Futterbröckchen unter Papprollen zu platzieren und erschnüffeln zu lassen. Zudem lassen sich Hundekuchen in der Wohnung verstecken. „Wer mit dem Training anfängt, kann ruhig etwas nehmen, was das Tier besonders mag“, rät Behr. Sollte das Tier weniger Bewegung haben, muss allerdings das Futter angepasst werden. Auch wenn es beim Training Leckerlis bekommt, sollte die Fressration reduziert werden.

Katrin Umlauf vom Deutschen Tierschutzbund rät außerdem, sich an den bisherigen Tagesablauf zu halten. „Wer vorher etwa halbtags gearbeitet hat, sollte sich auch in der jetzigen Phase an die gewohnten Zeiten halten.“ Denn ein Hund muss rechtzeitig vor Ende der Homeoffice-Phase wieder an die Abwesenheit von Frauchen und Herrchen gewöhnt werden.