Nachhaltiger Leben „Bio“ hat bei Katzenstreu nichts zu bedeuten

Soweit so gut, doch: Bentonit und Co. haben eine schlechte Klimabilanz. Produkte aus Tonmineralien tragen zwar häufig die Vorsilbe „Bio“ im Namen oder sind als „100 Prozent Naturprodukt“ deklariert. Doch Vorsicht: Das Prädikat „Bio“ ist bei Katzenstreu nicht geschützt, so Karen Richterich vom Verbraucher-Magazin „Öko-Test“.