Unterwegs mit Bello Braucht mein Hund einen Wagen oder eine Tasche?

In den meisten Fällen ist es gar nicht notwendig, den Hund überall mit hinzunehmen, sagt Sandra Giltner von der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz (TVT). Im Gegenteil, oft sind Hunde in den Transportgegenständen sogar noch mehr eingeschränkt als angebunden oder alleine zu Hause: „Der Hund kann in so einer Tragetasche oder auch in so einem Buggy praktisch nichts von dem ausführen, was zu seinem Bewegungs- oder Verhaltensrepertoire gehört.“ Er kann nicht schnüffeln, nicht anhalten, nicht pinkeln.