Heiße Tage Cool bleiben: Vier leckere Eis-Rezepte für Hunde

Dersenow · An heißen Tagen sehnt sich auch Bello nach einer Abkühlung. Neben einem Besuch am See und einem Mittagsschlaf auf den kühlen Badezimmerfliesen hätten wir dafür noch selbstgemachtes Hundeeis als Tipp.

12.08.2024 , 10:16 Uhr

Man kann es kaufen oder selber machen: Hundeeis zur Erfrischung Foto: Matthias Bein/dpa/dpa-tmn

Bei Hitze sind Hunde dank ihres Pelzes außerordentlich geplagt. Doch ein kleiner Snack geht immer. Wie wäre es also mit einem hundegerechten Eis als kühle Erfrischung? Ernährungsberaterin Julia Neumann von der Hunde-Ratgeber-App Hundeo hat vier Kreationen für die Vierbeiner entwickelt: Spinat-Käse-Eis Zutaten: Mhhhm, lecker: Ein Eis macht auch den Hund froh! Foto: Ingo Wagner/dpa/dpa-tmn 50 g gekochter Spinat

50 g geriebener Käse (z.B. Emmentaler) Zubereitung: Die Eiswürfelformen bis zur Hälfte mit dem Käse füllen, den Käse dabei etwas festdrücken.

Die Formen mit dem gekochten Spinat auffüllen und mindestens 3 Stunden ins Gefrierfach stellen. Haferflocken-Eis Das könnte Sie auch interessieren Oh leck! Es tut uns leid, aber der Inhalt konnte nicht geladen werden. Bitte warten Sie einen Moment. Sollte der Inhalt nicht laden, aktualisieren Sie bitte die Seite. Zutaten: 4 EL Haferflocken

6 EL Buttermilch Zubereitung: Die Zutaten vermengen und in eine Eiswürfelform füllen.

Für ca. 90 Minuten ins Gefrierfach geben. Erdbeereis Zutaten: 3 EL griechischer Naturjoghurt

2 TL Chiasamen

7-8 Erdbeeren Zubereitung: Die Chiasamen ca. 15 Minuten in 3 EL Wasser aufquellen lassen. Im Anschluss mit 1 EL Joghurt vermischen.

Eisförmchen zu einem Drittel mit dem Joghurt-Chia-Mix füllen.

Drei Viertel der Erdbeeren waschen und fein würfeln, dann mit dem übrigen Joghurt vermengen und mit einem Stabmixer pürieren.

Die Eisförmchen mit dem Erdbeerjoghurt füllen. Die übrigen Erdbeeren in Scheiben schneiden und jeweils eine Erdbeerscheibe oder mehr nach Geschmack in jede Form geben.

Das Eis mindestens zwei Stunden ins Gefrierfach stellen. Rinder-Quark-Eis Zutaten: 40 g Rinderhack

2 EL Quark

etwas Wasser Zubereitung: Aus dem Hack kleine Bällchen formen. Die Bällchen in einer Eiswürfelform verteilen.

Den Quark mit etwas Wasser verrühren und die Eiswürfelformen mit dem Quarkwasser füllen.

Den Rinder-Quark-Mix für mindestens 2 Stunden ins Gefrierfach stellen. © dpa-infocom, dpa:240812-930-200920/1

(dpa)