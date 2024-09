Gefährlicher Drogenrausch Darum sollten Hunde kein Cannabis fressen

Aufmerksam sollten vor allem Herrchen und Frauchen sein, deren Tier besonders fressgierig ist. Das ist zum Beispiel bei Labradoren der Fall, denn „sie fressen oftmals alles, was ihnen vor die Schnauze kommt, ohne groß zu prüfen, was sie da eigentlich zwischen den Zähnen haben“, so Hölscher. Die versehentliche Aufnahme von Rauschmitteln kann so schneller passieren, als man denkt.