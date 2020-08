Trainieren und beschäftigen : Den Hund vor Giftködern schützen

Dem Hund beibringen, nichts zu fressen, was zum Beispiel im Gebüsch liegt. Foto: Maurizio Gambarini/dpa/dpa-tmn

Bonn Sie sind als leckere Hackbällchen oder Wurst-Häppchen getarnt, sind aber höchst gefährlich für das Tier. Wie können Hundehalter ihre Vierbeiner vor Giftködern schützen - und notfalls retten?

Die Angst kreist auf der Gassirunde immer mit: Was ist, wenn der Hund Leckerlis frisst, in denen Hundehasser Rasierklingen, Scherben oder Rattengift deponiert haben?

Allgemein sollten Halter stets wachsam sein. „Dem Fressen von Giftködern kann man vorbeugen, indem man darauf achtet, was das Tier zu sich nimmt“, erklärt Lea Schmitz vom Deutschen Tierschutzbund. Wenn sie beim Spaziergang Würstchenstücke herumliegen sehen, sollten Besitzer aufmerken. „Am besten ist es, wenn man seinen Hund beibringt, nichts zu fressen, was zum Beispiel im Gebüsch liegt“, so Schmitz.