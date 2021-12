Kult-Rasse : Der Dackel, das liebenswerte Schlitzohr

Deutschland Es heißt ja nicht umsonst Dackelblick: Der Teckel lässt Herzen dahinschmelzen und hat es gleichzeitig faustdick hinter den Ohren. Was dem Kurzbeiner aber oft im Weg steht, ist seine Gesundheit.

Als Kultobjekt wird er etwa in Berlin in einer speziellen Dackelkneipe gefeiert, in Passau gleich mit einem Museum. Und Jäger schätzen den Dackel, auch Dachshund oder Teckel genannt, für seine Leidenschaft. Kein Fuchsbau ist vor ihm sicher und auch beim Stöbern zeigt er, vorsichtig formuliert, Ehrgeiz. Trotzdem ist der Dackel auch bei älteren Leuten und Familien beliebt. Wie passt das zusammen?