FOTO: Ina Fassbender FOTO: Ina Fassbender

Fängt die Hauskatze an zu kratzen, kann das mehrere Gründe haben. Hat sie sich zum Beispiel den Tag über allein in der Wohnung gelangweilt, will sie jetzt beachtet werden, heißt es im Magazin „Ein Herz für Tiere“ (Ausgabe 2/2019). dpa