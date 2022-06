Geriatrie für Samtpfoten : Diese Bedürfnisse haben Katzen im Alter

Bonn/Hankensbüttel Mit der Zeit werden die Tiere ruhiger und ihr Bewegungsdrang nimmt ab. Ähnlich wie bei Menschen nimmt im Alter aber auch die Wahrscheinlichkeit für bestimmte Erkrankungen zu. Wie Halter helfen können.

Katzen altern schleichend: Viele Tiere werden allmählich ruhiger und toben nicht mehr so wild. „Sie schlafen auch mehr“, sagt Lea Schmitz vom Deutschen Tierschutzbund in Bonn. Katzen werden oft um die 15 Jahre alt, teilweise können sie sogar ein Alter von 20 Jahren erreichen. Zu den Senioren zählt eine Katze ab einem Alter von etwa zehn bis zwölf Jahren.

Bei alten Katzen kann die Gelenkigkeit nachlassen. Viele Tiere springen zum Beispiel nicht mehr so hoch wie früher. „Manchmal putzen die Tiere sich auch nicht mehr am ganzen Körper“, sagt Schmitz. Das zeigt sich daran, dass schwer zugängliche Stellen leicht verfilzen - zum Beispiel das Fell am Schwanzansatz. „Oftmals lässt auch das Gehör nach, die Augen werden trüber und die Sehkraft lässt nach.“