Wie auf der Jagd : Dummytraining fordert Hunde

Frankfurt/Main Immer nur Bälle werfen ist dem Hund zu langweilig? Dann sollten Halter das Dummytraining ins Spiel bringen. Dabei wird der Hund auf die Jagd geschickt - nur ohne Wild.

Seitdem wird alle paar Tage geübt. „So ein Training ist für jeden Hund geeignet, der Spaß an der Zusammenarbeit mit Menschen hat“, sagt die Hundetrainerin Franziska Herre aus Erfurt. „Es ist egal, ob ein Hund jung oder alt ist, auch kranke Tiere können so beschäftigt werden.“

Gut geeignet sind Dummys, die für die Ausbildung von Jagdhunden eingesetzt werden - also längliche, mit Granulat gefüllte Leinensäckchen. Es gibt sie in verschiedenen Formen und Farben.

Als erstes Lernziel soll der Hund das Futterdummy in das Maul nehmen und wieder abgeben. „Solange ich nicht weiß, wie sich der Hund verhält, mache ich ihn an eine Schleppleine“, sagt Herre. Schließlich soll der Hund mit dem Futterbeutel nicht weglaufen können.

Das Dummytraining hat seinen Ursprung in der Ausbildung von Jagdhunden. Hierbei werden verschiedene Situationen bei einer Jagd nachgeahmt. So weiß der Mensch beim „Einweisen“, wo das Dummy liegt und schickt den Hund mit entsprechenden Worten wie „rechts“, „links“ oder „zurück“ in die richtige Richtung. „Das Einweisen ist der Bereich, der dem Hund am kompliziertesten beizubringen ist“, sagt Schnatz.