Die Katze im Sarg : Eine letzte Ruhestätte für Tiere

Die beiden Geschäftsführer der Firma Tutapets, Christian Wittmann (l) und Arno Ludwig vertreiben Tiersärge recyceltes Papier. Der Grafiker Arno Ludwig hat die Tiersärge in Katzen- und Meerschweinchenform entworfen. Foto: Nicolas Armer/dpa

Gemünden am Main Wenn ein Haustier stirbt, ist die Trauer groß. Mit einem besonderen Sarg will ein Franke Tieren eine würdevolle Beisetzung ermöglichen - und Familien den Abschied erleichtern.

Wie wichtig ein würdevoller Abschied von verstorbenen Haustieren ist, weiß der Grafiker aus Gemünden am Main (Landkreis Main-Spessart) nur zu gut. „Mit meiner Tochter habe ich schon 16 Tiere beerdigt“, erzählt der 59-Jährige. „Ich habe gemerkt, wie ihr das gut tut. Zwei, drei Tage ist sie noch zum Grab und hat Blümchen abgelegt. Aber dann war es auch gut.“

Doch als Sarg habe immer ein leerer Schuhkarton herhalten müssen. „Ich hab mir damals schon gedacht: Ach, es könnte doch was Schöneres geben als eine Schuhschachtel.“ Doch er habe nur klassische Särge im Miniaturformat oder eben Schachteln gefunden.

Ideee von Särgen in Tierform

Irgendwann habe er seinem Bekannten Christian Wittmann von den Särgen in Tierform erzählt, der gleich von der Idee überzeugt war. Gemeinsam zogen sie die Produktion und Anfang Januar auch den Online-Versand von „ tutapets “ auf. Mehrere Medien hatten schon darüber berichtet.

Doch der Sarg soll nicht so braun wie Pappe bleiben, er lässt sich bemalen und bekleben. So verwandelt sich der Sarg beispielsweise in eine braungrau gestreifte Katze, die sich auf einer blühenden Wiese unter Sternenhimmel eingekuschelt hat. Auf der Wiese ist noch eine Einkerbung für ein Teelicht.