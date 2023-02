Studie : Fähiger Fisch: Putzerlippfische erkennen sich im Spiegel

Osaka Putzerlippfische können sich selbst im Spiegel erkennen. Zudem merken sie, wenn es sich um fremde Artgenossen handelt, wie aus einem Test hervorgeht. Woher kommt diese Fähigkeit?

Bei dem Test wurden Blaustreifen-Putzerlippfische (Labroides dimidiatus) an der Kehle so mit Farbe markiert, dass sie dies nur beim Blick in einen Spiegel sehen konnten. Nach Angaben der Forscher versuchten die bei Aquaristen beliebten Meeresfische daraufhin, die Flecken von ihrer Haut zu entfernen. Selbst wenn sie nur ein Foto von sich mit befleckter Kehle sahen, hätten sie versucht, die Markierung an einer Oberfläche abzuwischen, schreibt das Team. Wurden Fotos von anderen Putzerlippfischen gezeigt, taten sie das demnach nicht.