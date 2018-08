später lesen Mit nachtblühenden Pflanzen Fledermäusen im heimischen Garten Nahrung bieten FOTO: Stefan Thomas FOTO: Stefan Thomas Teilen

Fledermäusen fehlt es zunehmend an Platz und Futter. Wer die Tiere unterstützen möchte, kann in seinem Garten zum Beispiel einen Teich anlegen: Das Wasser zieht viele Insekten an und verschafft Fledermäusen eine gute Nahrungsgrundlage. dpa