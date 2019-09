Füllige Vierbeiner : „Friss die Hälfte“ ist nichts für dicke Hunde

München Mit FdH mal schnell überflüssige Pfunde loszuwerden, mag für Hundehalter verlockend klingen. Doch die „Friss die Hälfte“-Methode ist auf keinen Fall für füllige Vierbeiner geeignet, warnt das Magazin „Ein Herz für Tiere“ (Ausgabe September 2019).

Auch wenn der tierische Freund noch so bettelnd guckt, Käsewürfel oder Wurstscheiben sind tabu. Stattdessen sollten Besitzer ausprobieren, ob der Hund nicht auch Apfel, Birne oder Beeren und Co. akzeptiert. Was auch hilft, ist in Wasser aufgeweichtes Trockenfutter oder Nassfutter - das mache schneller satt.