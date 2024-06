Tipps und Hausmittel Fruchtfliegen loswerden: Was hilft gegen die eklige Plage?

Falls Sie eine Lebendfalle bevorzugen, damit Sie die Fliegen wieder freilassen können, gibt es auch dafür eine einfache Lösung. Sie benötigen dafür ein Gefäß, in dem Sie Fruchtsaft und Essig mischen (in diesem Fall aber ohne Spülmittel) oder ein Stück altes Obst platzieren. Darüber spannen Sie Frischhaltefolie und machen kleine Löcher hinein, zum Beispiel mit einem Zahnstocher. Die Löcher müssen nur gerade so groß sein, dass die Fruchtfliegen hindurchkommen, wenn der Geruch sie ins Innere lockt. Anschließend finden die Fliegen nicht wieder hinaus und sind in der Falle gefangen.