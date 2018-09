Halterdaten im Haustierregister aktuell halten

Wenn entlaufene Haustiere gechippt und registriert sind, können sie leichter zum Halter zurückgebracht werden. Das setzt aber voraus, dass dieser mit aktueller Adresse und Telefonnummer in der Datenbank vermerkt ist. dpa

Oft gerät dies bei einem Umzug oder Wechsel der Handynummer in Vergessenheit, warnt der Deutsche Tierschutzbund. Zum Ändern der Daten reicht ein Anruf oder eine E-Mail an das bundesweite Haustierregister Findefix, der Datenbank des Tierschutzbunds: Tierhalter können ihre Daten telefonisch unter der Nummer 0228/6049635 oder per E-Mail an info@findefix.com ändern.

Bei der Suche nach vermissten Tieren greift die Seite auf alle Tierheime und Tierschutzvereine zu, die dem Tierschutzbund angeschlossen sind.

Den reiskorngroßen Chip wird vom Tierarzt per Spritze unter die Haut gesetzt. Die auf dem Chip gespeicherte 15-stellige Nummer kann vom Tierarzt oder vom Halter bei www.findefix.com registriert werden.

